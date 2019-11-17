Политика
Газета.RuЛукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс". Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.
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Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Здоровье
Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Авто
Опубликованы снимки французско-китайского пикапа под брендом Peugeot
Дизайн нового пикапа Peugeot, который разрабатывается в сотрудничестве с китайским Changan, был раскрыт на шпионских снимках.
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B. Статистика матча (Сербия / Украина) Удары 9/12 Удары в створ ворот 6/5 Процент владения 51 % / 49% Нарушения 12/10 Угловые 3/5 WhoScored 6.86 / 6.55 Составы на матч: Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.
Происшествия
Рабочие нашли на свалке «Российский коньяк», выпили его и погибли
В поселке Часцы Московской области рабочие цеха по переработке отходов обнаружили на мусорной свалке напиток с этикеткой «Российский коньяк», попробовали его и умерли.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
Общество
Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо
Президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате помощи гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Политика
Чижов: Брюссель загнал себя в угол
Брюссель загнал себя в угол собственной политикой в отношении России, в частности антироссийскими санкциями, считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани.
Общество
Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича
Глава Минздрава Сербии Златибор Лончар заявил, что врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь сербскому лидеру Александру Вучичу.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Футбол
Украинский журналист посмеялся над сборной России
Украинский комментатор Виктор Вацко издевательски прокомментировал крупное поражение сборной России от команды Бельгии в матче квалификации Евро-2020.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Происшествия
Взрыв прогремел в общежитии Киева
В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.