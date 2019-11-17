Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс". Он выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия, что приводит к экономическим потерям государства.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

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Футбол Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B. Статистика матча (Сербия / Украина) Удары 9/12 Удары в створ ворот 6/5 Процент владения 51 % / 49% Нарушения 12/10 Угловые 3/5 WhoScored 6.86 / 6.55 Составы на матч: Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.

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