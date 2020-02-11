Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии. Он привел в пример "информационные вбросы" о некачественных белорусских товарах, которые настораживают людей.

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Общество Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.

Шоу-бизнес Внук Елизаветы II объявил о разводе Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.

Экономика ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.

Политика США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

Кино Режиссера вписали в контракт В конце 2019 года Start заключил двухлетний эксклюзивный контракт с Константином Богомоловым, худруком театра на Малой Бронной и режиссером сериала «Содержанки».

Политика Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.

Общество Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Здоровье Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.

Общество МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости».