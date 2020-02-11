Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии. Он привел в пример "информационные вбросы" о некачественных белорусских товарах, которые настораживают людей.
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Лукашенко рассказал о «люто ненавидящих» Белоруссию людях в российской власти

Lenta.ru08:56

Лукашенко обсудил с Путиным публикации в российских Telegram-каналах

Телеканал 360°10:26

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Газета.Ru09:50

Лукашенко пожаловался Путину на российских журналистов

News.ru09:45

Лукашенко сообщил об ответе России «это не мы» на вопрос о Telegram

РБК10:28

Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах

RT на русском08:47

Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

REGNUM08:44
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Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
ТАСС 12:33
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«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

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Внук Елизаветы II объявил о разводе

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Полит.ру 07:23
Армия и оружие

СМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая.
РИА Новости 18:09
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ 12:14
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости 08:42
Общество

Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова

Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Чита.Ру вчера в 08:31
Политика

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:08
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 04:23
Кино

Режиссера вписали в контракт

В конце 2019 года Start заключил двухлетний эксклюзивный контракт с Константином Богомоловым, худруком театра на Малой Бронной и режиссером сериала «Содержанки».
Коммерсантъ 16:54
Политика

Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна

Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
РБК 18:54
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК вчера в 02:06
Гаджеты

AMD представила видеокарты Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M

Radeon Pro W5500 станет доступна для покупки уже в феврале. Эту видеокарту будут предлагать за 399 долларов.
Astera 15:13
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 19:52
Общество

Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Инфорос 07:44
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Вести.Ru 08:46
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Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM 06:41
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Вечерний курьер вчера в 14:12
Общество

Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году

Только 8% работающих россиян получили повышение зарплаты в наступившем году.
Известия вчера в 12:00
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News 16:04
Биатлон

Старых побежит смешанную эстафету вместе с Логиновым и Елисеевым

News.ru 18:36
Шоу-бизнес

Мила Йовович сообщила о болезни новорождённой дочери

Врачи обнаружили у неё тяжёлый случай желтухи, о чём сама актриса рассказала на своей странице.
Суть событий 04:14
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 06:31
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Векич в футболке «Зенита» вышла на разминку перед матчем в Петербурге

Sports.ru 09:55
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МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Экономика

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Коммерсантъ 11:54
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек

В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.
РБК 18:42
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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