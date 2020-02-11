Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии. Он привел в пример "информационные вбросы" о некачественных белорусских товарах, которые настораживают людей.

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

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