Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии. Он привел в пример "информационные вбросы" о некачественных белорусских товарах, которые настораживают людей.
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Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах

RT на русском08:47

Лукашенко обсудил с Путиным публикации в российских Telegram-каналах

Телеканал 360°10:26

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Газета.Ru09:50

Лукашенко пожаловался Путину на российских журналистов

News.ru09:45

Лукашенко рассказал о «люто ненавидящих» Белоруссию людях в российской власти

Lenta.ru08:56

Лукашенко сообщил об ответе России «это не мы» на вопрос о Telegram

РБК10:28

Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

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Президент Филиппин Родриго Дутерте решил отменить соглашение от 1998 г. с США, которое давало право тысячам американских военных законно находится в стране, сообщает британская газета The Guardian.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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