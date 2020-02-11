Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии. Он привел в пример "информационные вбросы" о некачественных белорусских товарах, которые настораживают людей.

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Общество ВОЗ дала официальное название коронавирусу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

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Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Происшествия В Калуге таксист избил двух женщин В Калуге водитель такси избил двух женщин с грудным ребенком за отказ платить "штраф".

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

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Футбол Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".

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Шоу-бизнес Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.