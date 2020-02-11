Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии. Он привел в пример "информационные вбросы" о некачественных белорусских товарах, которые настораживают людей.
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Лукашенко сообщил об ответе России «это не мы» на вопрос о Telegram

РБК10:28

Лукашенко пожаловался Путину на российских журналистов

News.ru09:45

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Газета.Ru09:50

Лукашенко обсудил с Путиным публикации в российских Telegram-каналах

Телеканал 360°10:26

Лукашенко рассказал о «люто ненавидящих» Белоруссию людях в российской власти

Lenta.ru08:56

Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах

RT на русском08:47

Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

REGNUM08:44
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
Общество

ВОЗ дала официальное название коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
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Хоккей

КХЛ. «Барыс» на выезде переиграл «Автомобилист»

Казахстанский «Барыс» на выезде оказался сильнее «Автомобилиста» в матче Континентальной хоккейной лиги.
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Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
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Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Российская газета 10:11
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 10:25
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В Калуге таксист избил двух женщин

В Калуге водитель такси избил двух женщин с грудным ребенком за отказ платить "штраф".
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Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Здоровье

Все школы Нижнего Новгорода закрывают на карантин с 13 февраля

Нижегородский Роспотребнадзор принял решение закрыть с 13 февраля на карантин все школы города.
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«Челси» стал самым прибыльным клубом за последние два трансферных окна

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Физкультура оказалась полезна для пластичности мозга

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Общество

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»

Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:42
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Общество

Белоруссия перерабатывает последнюю нефть

Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Коммерсантъ 06:22
Игры

Новую студию автора Dead Space в Take-Two назовут 31st Union

Оказывается, это наименование студии Майкла Кондри, которую он открыл вместе с 2K Games ровно год назад, в феврале 2019 года.
Игромания.ру 08 февраля в 17:10
Экономика

Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья

По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
РБК вчера в 06:48
Политика

Украина не станет назначать посла в России

Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ.
iReactor 12:00
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
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Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Известия 09:47
Экономика

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС

Ранее первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия просит у России снизить ставку по кредиту, выданному под строительство атомной электростанции БелАЭС, а также отложить сроки и расширить временные рамки его выплаты с учетом изменения плановых сроков ввода станции в эксплуатацию.
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Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
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Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья

Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
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Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
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Бывшим полицейским назначили длительные сроки

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МКС продолжит экспериментировать с биопринтером

Биопринтеры работают по принципу аддитивного, то есть послойного производства.
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Джон Джонс: «Пересмотрел бой и уверен в победе»

«Только что пересмотрели бой на UFC 247 вместе с тренерами, и мы уверены в своей победе», - написал Джонс в Инстаграм.
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Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке

Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
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Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии

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В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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