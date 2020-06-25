Политика
ГЛАС.RUЛукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
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с чего всё началось
Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко рассказал, что в процессе предвыборной гонки в Белоруссии оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако «сами ведут себя нечестно», пишет БЕЛТА.RT на русском06:09
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Футбол
Тренер дубля «Динамо» заявил, что его подопечные готовятся сыграть с ЦСКА
Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Александр Кульчий заявил, что его подопечные готовятся сыграть с основной командой ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 06:39
Политика
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Космос
В космосе обнаружен неизвестный экзотический объект
В космосе обнаружен экзотический объект, которому присвоили имя GW190814.
Что происходит 06:08
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Общество
Мосгоризбирком опроверг возможность дважды проголосовать по поправкам
Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.
Lenta.ru 06:53
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Путешествия
Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России
Турецкие авиалинии планируют совершать полеты в Москву с 16 июля. Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России.
Piter.tv 05:36
Общество
Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan 23 июня в 11:58
Баскетбол
Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА
РИА Новости 02:23
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Политика
Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины
Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Футбол
РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»
«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
REGNUM 07:15
Интернет
У «Яндекс.Лавки» появилось свое мобильное приложение
"Яндекс.Лавка" обзавелась собственным мобильным приложением, чтобы упростить гражданам доставку продуктов.
Долг.рф 05:10
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице
Мужчина, пострадавший в результате падения параплана в Сочи, умер в больнице.
ТАСС 06:57
Экономика
«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания выкупит долю банка в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. и продаст долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб. Параллельно "Яндекс" выпустит акций на $800 млн, три четверти из которых в равных долях будут проданы "ВТБ Капитал", а также структурам Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова.
Коммерсантъ 23 июня в 18:08
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Шоу-бизнес
«Бордюр поплыл»: молодая жена Петросяна перестаралась с фотошопом
Пользователи начали шутить в комментариях, что от такой жары бордюр поплыл.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55