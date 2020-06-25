Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЛукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
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с чего всё началось
Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко рассказал, что в процессе предвыборной гонки в Белоруссии оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако «сами ведут себя нечестно», пишет БЕЛТА
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RT на русском06:09

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Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство извне в выборы в Белоруссии

ТАСС06:42

Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии

RT на русском06:09

Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Интерфакс05:56

Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»

РБК06:02

Лукашенко: идет вмешательство извне в наши выборы и внутренние дела

Газета.Ru06:01

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Коммерсантъ06:04

Лукашенко обсудит с Путиным действия «кукловодов» из России

Московский Комсомолец05:53
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Футбол

Тренер дубля «Динамо» заявил, что его подопечные готовятся сыграть с ЦСКА

Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Александр Кульчий заявил, что его подопечные готовятся сыграть с основной командой ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 06:39
Политика

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Космос

В космосе обнаружен неизвестный экзотический объект

В космосе обнаружен экзотический объект, которому присвоили имя GW190814.
Что происходит 06:08
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Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
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Политика

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Политика

Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Общество

Мосгоризбирком опроверг возможность дважды проголосовать по поправкам

Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.
Lenta.ru 06:53
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Путешествия

Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России

Турецкие авиалинии планируют совершать полеты в Москву с 16 июля. Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России.
Piter.tv 05:36
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Общество

Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
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Общество

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan 23 июня в 11:58
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Баскетбол

Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА

РИА Новости 02:23
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
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Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
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Футбол

РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
REGNUM 07:15
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Интернет

У «Яндекс.Лавки» появилось свое мобильное приложение

"Яндекс.Лавка" обзавелась собственным мобильным приложением, чтобы упростить гражданам доставку продуктов.
Долг.рф 05:10
1
Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
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Происшествия

Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице

Мужчина, пострадавший в результате падения параплана в Сочи, умер в больнице.
ТАСС 06:57
Экономика

«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Интернет-компания выкупит долю банка в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. и продаст долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб. Параллельно "Яндекс" выпустит акций на $800 млн, три четверти из которых в равных долях будут проданы "ВТБ Капитал", а также структурам Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова.
Коммерсантъ 23 июня в 18:08
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Футбол

16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины

В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Шоу-бизнес

«Бордюр поплыл»: молодая жена Петросяна перестаралась с фотошопом

Пользователи начали шутить в комментариях, что от такой жары бордюр поплыл.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
287
Футбол

Памятник Черенкову будет открыт на Троекуровском кладбище 28 июня

Матч ТВ 05:28
Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

РБК 03:30
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

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