с чего всё началось

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Футбол Тренер дубля «Динамо» заявил, что его подопечные готовятся сыграть с ЦСКА Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Александр Кульчий заявил, что его подопечные готовятся сыграть с основной командой ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.

Общество В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов. 3,2K

Политика Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества "Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.

Общество Мосгоризбирком опроверг возможность дважды проголосовать по поправкам Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 18

Политика Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества» Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него. 36

Общество Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России. 352

Происшествия Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина. 52

Общество «Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.

Футбол РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург» «Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин. 2

Общество На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. 12

Экономика «Яндекс» разошелся со Сбербанком Интернет-компания выкупит долю банка в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. и продаст долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб. Параллельно "Яндекс" выпустит акций на $800 млн, три четверти из которых в равных долях будут проданы "ВТБ Капитал", а также структурам Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова. 317