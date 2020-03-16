Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

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