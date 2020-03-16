Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Читать в источнике
Комментировать229

Подробнее о событии

Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным вопрос закрытия границы

ТАСС07:23

Лукашенко посоветовал России думать о последствиях и отказался закрыть границу

Lenta.ru07:21

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

RT на русском07:00

Лукашенко сравнил закрытие границы с Россией с началом войны. Белоруссия отгораживаться от коронавируса со стороны РФ не собирается

Фонтанка.Ру07:08

Лукашенко решил не запрещать въезд в Россию, так как у стран «нет границ»

Газета.Ru06:45

Лукашенко запросил переговоры с Путиным из-за закрытия границ

Московский Комсомолец06:44

Лукашенко отказался зеркально закрывать границу с РФ из-за коронавируса

Известия07:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Интерфакс 02:36
Общество

За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
LentaChel.ru 09:45
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Общество

В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
РБК 09:21
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания

Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
REGNUM 08:37
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:59
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Общество

Московские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение

Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.
Комсомольская правда 08:40
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Общество

Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса

В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Панорама Ростова-на-Дону 08:19
Экономика

Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей

Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
БИЗНЕС Online 09:22
Общество

ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус

Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.
Вести.Ru 09:01
Авто

Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen для России

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu, который, как сообщали «Автоновости дня», станет глобальным и даже появится в России, вышел на тесты в Мексике.
Автоновости дня 02:43
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Происшествия

Силовики признали пожары на Уралмаше поджогами

Глава Екатеринбурга сегодня провел закрытое совещание с силовиками по поводу серии пожаров в старых домах на Уралмаше, которые могут снести под новую застройку.
Новый День 08:58
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Экономика

Правительство разрабатывает антикризисный план для России

По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.
EastRussia 02:21
Здоровье

В Калуге ограничат посещение родственниками пациентов больниц

В Калужской области ограничивают посещения родственниками пациентов больных, лечащихся в стационарах.
Весть (Калужская область) 04:32
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
Российская газета 09:06
Общество

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:23
Происшествия

У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус

У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Российская газета 09:21
Политика

На Украине скрывают статистику погибших и больных коронавирусом – Тимошенко

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она располагает информацией о сокрытии на Украине данных о погибших и больных коронавирусом украинцев.
Украина.ру 05:56
Политика

Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

Киев, 16 марта 2020, 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-2019.
REGNUM 09:16
Футбол

Шюррле не вернется в «Спартак» раньше апреля

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не сможет вернуться в Россию раньше апреля. Об этом стало известно сайту Sport24.
LiveSport.ru 09:36
Здоровье

В Приангарье рекомендовано отменить массовые мероприятия

На оперативном совещании 16 марта врио губернатора Иркутской области порекомендовал ограничить массовые мероприятия в регионе и отменить поездки за пределы Приангарья.
Московский Комсомолец 05:18
Политика

Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
ФАН 06:29
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное