Коронавирус
RT на русскомЛукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
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Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Общество
За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом
Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель
По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
Общество
В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе
Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания
Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
Московские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение
Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса
В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Экономика
Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
Общество
ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус
Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.
Авто
Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen для России
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu, который, как сообщали «Автоновости дня», станет глобальным и даже появится в России, вышел на тесты в Мексике.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Происшествия
Силовики признали пожары на Уралмаше поджогами
Глава Екатеринбурга сегодня провел закрытое совещание с силовиками по поводу серии пожаров в старых домах на Уралмаше, которые могут снести под новую застройку.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
Правительство разрабатывает антикризисный план для России
По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.
Здоровье
В Калуге ограничат посещение родственниками пациентов больниц
В Калужской области ограничивают посещения родственниками пациентов больных, лечащихся в стационарах.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
Общество
РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус
У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Политика
На Украине скрывают статистику погибших и больных коронавирусом – Тимошенко
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она располагает информацией о сокрытии на Украине данных о погибших и больных коронавирусом украинцев.
Политика
Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом
Киев, 16 марта 2020, 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-2019.
Футбол
Шюррле не вернется в «Спартак» раньше апреля
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не сможет вернуться в Россию раньше апреля. Об этом стало известно сайту Sport24.
Здоровье
В Приангарье рекомендовано отменить массовые мероприятия
На оперативном совещании 16 марта врио губернатора Иркутской области порекомендовал ограничить массовые мероприятия в регионе и отменить поездки за пределы Приангарья.
Политика
Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.