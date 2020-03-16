Коронавирус
RT на русскомЛукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Читать в источнике
Оценить691
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Политика
ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию
Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Авто
Toyota отзывает более 200 автомобилей Toyota Prius в РФ
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Футбол
УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет права определять чемпионов лиг, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает A Bola.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке
Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Общество
Торговые сети отметили незначительное повышение спроса на продукцию длительного хранения
Общество
«Открытая Россия» отложила митинг в Москве из-за коронавируса
Организаторы кампании "Нет!" приняли решение перенести митинг 22 марта в Москве на более позднюю дату из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России", которая инициировала кампанию.
Кино
Джонни Деппа показали в образе нового Джокера
Общество
Крым с 17 марта введет режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса для всех органов управления вводится на территории Республики Крым, сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Футбол
Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
Кино
Вышел третий сезон «Мира Дикого Запада»
Экономика
Курс доллара в некоторых обменных пунктах Казахстана достиг 450 тенге
Нур-Султан, 16 марта 2020, 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Политика
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
Футбол
Семин высказался о предложении Федуна досрочно завершить чемпионат
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о предложении владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат России из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Экономика
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили вторую дочь
В начале февраля Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями во второй раз.
Футбол
Денис Черышев попал под шквал критики, нарушив карантин в Валенсии
Политика
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
Политика
Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от ухода на карантин. Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.