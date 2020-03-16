Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Политика ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика Власти рассматривают возможность закрытия границ В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.

Футбол УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет права определять чемпионов лиг, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает A Bola.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

Происшествия Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.

Общество «Открытая Россия» отложила митинг в Москве из-за коронавируса Организаторы кампании "Нет!" приняли решение перенести митинг 22 марта в Москве на более позднюю дату из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России", которая инициировала кампанию.

Экономика Курс доллара в некоторых обменных пунктах Казахстана достиг 450 тенге Нур-Султан, 16 марта 2020, 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.

Политика В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.

Футбол Семин высказался о предложении Федуна досрочно завершить чемпионат Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о предложении владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат России из-за ситуации с коронавирусом.

Здоровье Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса «До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.