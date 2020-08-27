Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
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Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.В источнике
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«Спят и видят»: Лукашенко заявил, что Польша никогда не получит Гродненскую область
Комсомольская правда07:53
Журналист назвал регион, который может достаться Польше в случае распада Белоруссии
Аргументы недели25 августа в 05:16