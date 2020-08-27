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Инфорос
Инфорос

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко: Польша спит и видит Гродненскую область своей

Коммерсантъ06:03
Москва 24

Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединения Гродненской области

Москва 2407:45
РБК

Лукашенко обвинил Польшу в планах по отторжению Гродненской области

РБК07:12
Комсомольская правда

«Спят и видят»: Лукашенко заявил, что Польша никогда не получит Гродненскую область

Комсомольская правда07:53
RT на русском

Лукашенко заявил, что Гродненская область не отойдёт Польше

RT на русском05:19
РИА Новости

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

РИА Новости05:13
Аргументы недели

Журналист назвал регион, который может достаться Польше в случае распада Белоруссии

Аргументы недели25 августа в 05:16

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение.
ТАСС10:20
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