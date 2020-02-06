с чего всё началось

В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

Спорт Пять гандболистов навсегда отстранены от выступлений за сборную России Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России из-за своего отношения к национальной команде, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Общество Путин пригрозил закрыть наживающиеся на коронавирусе аптеки Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

Спорт В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Общество Директором «Роскино» назначена Евгения Маркова Генеральным директором АО «Роскино» назначена Евгения Маркова, 6 февраля был подписан приказ Росимущества о ее назначении.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Политика Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.

Экономика Потанин возглавил список богатейших россиян Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.

Общество Из российских подростков захотели сделать бизнесменов АСИ предлагает сделать послабления для подростков, достигших 14-летия, и позволить им регистрироваться в новом налоговом режиме на общих основаниях.

Культура Украинский министр раскритиковала позицию канала «1+1» о сериалах Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает неуважением к обществу позицию телеканала "1+1", который снял ряд сериалов только на русском языке, обосновав это тем, что на украинском их смотрят хуже.