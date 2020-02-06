Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъвчера в 05:06
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Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
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В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
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Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России из-за своего отношения к национальной команде, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику
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Политика
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Станислав Черчесов: «Головин имеет определенный статус в „Монако“»
Саша уже имеет там определенный статус.
Общество
Путин пригрозил закрыть наживающиеся на коронавирусе аптеки
Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.
Спорт
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой
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Общество
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Генеральным директором АО «Роскино» назначена Евгения Маркова, 6 февраля был подписан приказ Росимущества о ее назначении.
Политика
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Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
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Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Экономика
Потанин возглавил список богатейших россиян
Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
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Хоккей
Василевский побил клубный рекорд «Тампы»
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский побил клубный рекорд.
Общество
Из российских подростков захотели сделать бизнесменов
АСИ предлагает сделать послабления для подростков, достигших 14-летия, и позволить им регистрироваться в новом налоговом режиме на общих основаниях.
Культура
Украинский министр раскритиковала позицию канала «1+1» о сериалах
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Происшествия
В Алуште туриста смыло волной в море
Авто
Новый GMC Hummer может стать первым электрическим пикапом на рынке
Еще одним конкурентом GMC Hummer станет полностью электрическая версия полноразмерного пикапа Ford F-150, который поступит в продажу уже следующей осенью.
Армия и оружие
Россия разместит на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»
Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые ракеты, развернут до конца года на Кольском полуострове, пишет 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
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В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
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