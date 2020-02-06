Общество
REGNUMЛукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику. По его словам, согласно договоренностям на межправительственном уровне, Россия обязалась поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти — по 2 млн тонн ежемесячно.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъвчера в 05:06
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Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Армия и оружие
Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами
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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
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Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
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Появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Футбол
Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Здоровье
Заставляли хранить молчание: обнаруживший коронавирус врач умер в Китае
В Китае скончался офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу о вспышке новой инфекции.
Транспорт
Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину
Авто
В России могут исчезнуть дилерские центры
Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
Авто
«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле
Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
Общество
Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России
Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Здоровье
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Происшествия
Житель Кузбасса сжег своих детей, чтобы не платить алименты
Как выяснили следствие и суд, мужчина решил убить двух малолетних детей, не желая признавать отцовство и платить алименты.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess нашли новых зараженных коронавирусом
Еще десять пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, поставленного на карантин в порту японского города Йокогама, оказались заражены коронавирусом 2019-nCoV.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Спорт
Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Авто
Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H
В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.
Происшествия
Вместо воды из кранов многоквартирного дома в Индии потек алкоголь
Жители одного из домов на юге Индии пожаловались местным властям на вытекающую из кранов коричневую воду с алкогольным запахом вместо обычной воды.
Авто
Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России
Авто
Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana
Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.