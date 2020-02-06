с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику. По его словам, согласно договоренностям на межправительственном уровне, Россия обязалась поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти — по 2 млн тонн ежемесячно.

Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

Политика Володин объяснил демографический провал России курсом СССР Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Происшествия На лайнере Diamond Princess нашли новых зараженных коронавирусом Еще десять пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, поставленного на карантин в порту японского города Йокогама, оказались заражены коронавирусом 2019-nCoV.

Политика Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Спорт Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.

Политика Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Авто Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.

Происшествия Вместо воды из кранов многоквартирного дома в Индии потек алкоголь Жители одного из домов на юге Индии пожаловались местным властям на вытекающую из кранов коричневую воду с алкогольным запахом вместо обычной воды.