Общество

REGNUMREGNUMЛукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику. По его словам, согласно договоренностям на межправительственном уровне, Россия обязалась поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти — по 2 млн тонн ежемесячно.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа
).
Коммерсантъвчера в 05:06

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Чего добивается Лукашенко обвинениями в адрес России

Rambler News Serviceвчера в 10:58

Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

ТАССвчера в 06:31

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Известиявчера в 04:18

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Коммерсантъвчера в 05:06

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

РИА Новостивчера в 04:59

Белоруссия недосчиталась российской нефти

Lenta.ruвчера в 04:42

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

РБКвчера в 05:53
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM вчера в 04:37
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Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами

Lenta.ru вчера в 23:00
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РИА Новости вчера в 21:49
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Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Piter.tv вчера в 06:48
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Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»

LiveSport.ru вчера в 09:56
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Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

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Российская газета 05 февраля в 11:22
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В Китае скончался офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу о вспышке новой инфекции.
Дни.ру вчера в 11:24
Транспорт

Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину

RT на русском 05 февраля в 14:03
Авто

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Авто

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Байкал24 вчера в 16:23
Общество

Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
РБК вчера в 11:07
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
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Live24 05 февраля в 00:31
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Российская газета вчера в 07:37
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На лайнере Diamond Princess нашли новых зараженных коронавирусом

Еще десять пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, поставленного на карантин в порту японского города Йокогама, оказались заражены коронавирусом 2019-nCoV.
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Политика

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REGNUM вчера в 23:11
Политика

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Газета.Ru вчера в 06:41
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском вчера в 08:03
Спорт

Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
RT на русском вчера в 13:58
Политика

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Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
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Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H

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Вместо воды из кранов многоквартирного дома в Индии потек алкоголь

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Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

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Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

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АвтоВзгляд вчера в 04:37
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