с чего всё началось

В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Культура Евгения Маркова возглавила «Роскино» Оператор по продвижению российского кино сменил руководителя Евгения Маркова возглавила госкомпанию «Роскино», которая занимается продвижением российского кино за рубежом.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Общество Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.

Политика Бундестаг: США не заинтересованы в защите интересов Украины Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что угрозы США о введении новых санкций против проекта «Северный поток-2» не связаны с защитой интересов Украины, передает РИА Новости.

Происшествия Япония просит круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны Правительство Японии настоятельно просит хозяев и руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.

Экономика Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).

Технологии Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.

Экономика Philip Morris выплатила 24 млрд руб. после претензий налоговиков в России Табачная компания Philip Morris опубликовала отчет по финансовым результатам за 2019 год, в котором говорится о выплате России $374 млн (примерно 24,3 млрд руб.) по «акцизам и НДС после аудита».