Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.
Читать в источнике
Оценить609
с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъвчера в 05:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Культура
Евгения Маркова возглавила «Роскино»
Оператор по продвижению российского кино сменил руководителя Евгения Маркова возглавила госкомпанию «Роскино», которая занимается продвижением российского кино за рубежом.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Политика
Лавров: США «науськивают» своих партнеров против РФ и Китая
США полагают, что они являются хозяевами во всем мире, пытаются «натравить» своих партнеров на Россию и Китай.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
Здоровье
Карантин по ОРВИ продлили в школах Тюменского района
Карантин продлен до 11 февраля включительно, сообщает в пятницу пресс-служба главы администрации района.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев отмечает день рождения
Петр Чернышев отмечает день рождения. Сегодня свой день рождения отмечает титулованный фигурист Петр Чернышев: ему исполняется 49 лет.
Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
Политика
Бундестаг: США не заинтересованы в защите интересов Украины
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что угрозы США о введении новых санкций против проекта «Северный поток-2» не связаны с защитой интересов Украины, передает РИА Новости.
Происшествия
Япония просит круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны
Правительство Японии настоятельно просит хозяев и руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.
Общество
Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр
Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой
Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Происшествия
Дело об убийстве стюардессы в Новой Москве направили в суд
Прокуратура Новомосковского административного округа утвердила обвинительное заключение по делу москвича, обвиняемого в убийстве стюардессы, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Политика
Скандал в Тюрингии: партия Меркель объединилась с крайне правыми
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала отменить результаты региональных выборах, на которых победил кандидат, поддержанный ее партией, сообщает РИА Новости.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Экономика
Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику
Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах
Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Экономика
Philip Morris выплатила 24 млрд руб. после претензий налоговиков в России
Табачная компания Philip Morris опубликовала отчет по финансовым результатам за 2019 год, в котором говорится о выплате России $374 млн (примерно 24,3 млрд руб.) по «акцизам и НДС после аудита».
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.