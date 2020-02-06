Политика
REGNUMЛукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику. По его словам, согласно договоренностям на межправительственном уровне, Россия обязалась поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти — по 2 млн тонн ежемесячно.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъ05:06
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Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Авто
Toyota Highlander получила спортивную версию XSE
Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Армия и оружие
Турция оставляет за собой право на самооборону в Сирии
Выступая в Совбезе ООН, турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара продолжает сотрудничество с ООН по вопросу мирного урегулирования ситуации в Сирии, однако власти Турции оставляют за собой право на самооборону.
Политика
Британия решила снять с России отдельные торговые санкции
По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
Экономика
В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%
В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%.
Общество
Стало ясно, как достроят «Северный поток — 2»
Речь идет о внесении дополнений в разрешение на прокладку труб, благодаря которым оставшиеся работы смогут выполнить российские суда.
Политика
Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию
Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Армия и оружие
Пентагон выделил 11 баз для содержания граждан на карантине
В связи с угрозой распространения нового коронавируса 2019-nCoV Пентагон передаст министерству здравоохранения США 11 баз близ основных аэропортов страны для содержания на карантине граждан.
Культура
Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате
Авто
Новый кроссовер Kia Sonet официально представили
Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Политика
МВД вернуло генерала из Росгвардии
Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Наука
Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества
Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Общество
Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
Технологии
Сколково просит 27 млрд на создание 6G
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Футбол
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 633
В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла свадьбу
В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.