с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику. По его словам, согласно договоренностям на межправительственном уровне, Россия обязалась поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти — по 2 млн тонн ежемесячно.

Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

Политика Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Авто Toyota Highlander получила спортивную версию XSE Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.

Армия и оружие Турция оставляет за собой право на самооборону в Сирии Выступая в Совбезе ООН, турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара продолжает сотрудничество с ООН по вопросу мирного урегулирования ситуации в Сирии, однако власти Турции оставляют за собой право на самооборону.

Политика Британия решила снять с России отдельные торговые санкции По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.

Армия и оружие Пентагон выделил 11 баз для содержания граждан на карантине В связи с угрозой распространения нового коронавируса 2019-nCoV Пентагон передаст министерству здравоохранения США 11 баз близ основных аэропортов страны для содержания на карантине граждан.

Авто Новый кроссовер Kia Sonet официально представили Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.

Политика МВД вернуло генерала из Росгвардии Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.

Общество Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.

Футбол «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова перенесла свадьбу В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).