с чего всё началось

Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Общество Польша отказалась от российского угля Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.

Авто Российский авторынок показал рост в январе "Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Экономика Philip Morris выплатила 24 млрд руб. после претензий налоговиков в России Табачная компания Philip Morris опубликовала отчет по финансовым результатам за 2019 год, в котором говорится о выплате России $374 млн (примерно 24,3 млрд руб.) по «акцизам и НДС после аудита».

Политика Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.

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Политика Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.

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Общество Минкультуры Татарстана объяснило свадьбу дочери министра в музее Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова 2 февраля устроила свадьбу дочери в галерее современного искусства (выставочная площадка Государственного музея изобразительных искусств Татарстана), который в день торжества был закрыт по техническим причинам.

Политика Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.