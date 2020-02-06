Политика

РБКРБКЛукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа
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