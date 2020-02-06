Политика
РБКЛукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъвчера в 05:06
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Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
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"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
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Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Экономика
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Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек
Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Биатлон
Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
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Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
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Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Гаджеты
IPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа
Премьера iPhone 9 ожидается в марте.
Политика
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.
Общество
Минкультуры Татарстана объяснило свадьбу дочери министра в музее
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова 2 февраля устроила свадьбу дочери в галерее современного искусства (выставочная площадка Государственного музея изобразительных искусств Татарстана), который в день торжества был закрыт по техническим причинам.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика