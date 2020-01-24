Общество

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. По словам политика, Москва предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли именно ради этого.
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Лукашенко: Москва умышленно надавила на Минск налоговым манёвром

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Лукашенко обвинил Москву в давлении на Минск при помощи налогового маневра

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Россию обвинили в давлении на Белоруссию с помощью налогового маневра

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Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Lenta.ru04:45

Лукашенко обвинил РФ в использовании налогового маневра для давления на Белоруссию

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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

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Газета.Ru вчера в 13:07
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В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
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Ученые восстановили голос 3000-летней мумии

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Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
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Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
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Политика

В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
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Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Общество

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал истории о Холокосте, Второй Мировой войне, в том числе коснувшиеся его семьи.
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"Россети" хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы компании.
РИА Новости 01:46
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
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Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.
Московский Комсомолец вчера в 21:59
Экономика

Миллиардер Олег Дерипаска назвал причины бедности россиян

Миллиардер Олег Дерипаска озвучил причины бедности Российской федерации и ее граждан.
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Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
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Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
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Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

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Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
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В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
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Следствие предполагает, что именно генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев выступал посредником в передаче особо крупной взятки министру МВД по Республике Коми генерал-майору Виктору Половникову.
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Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер покинул санкт-петербургский "Зенит", сообщается на официальной странице футбольного клуба в Twitter.
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Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
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Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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