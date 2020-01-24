Общество
Lenta.ruЛукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. По словам политика, Москва предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли именно ради этого.
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Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Спорт
Александра Горячкина проиграла в 3-й партии тай-брейка ЧМ по шахматам
Счет в тай-брейке стал 2:1 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. Для продолжении борьбы в четвертой партии Александрой Горячкиной нужна только победа.
Культура
Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет
Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня празднует 60-летний юбилей.
Армия и оружие
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Шоу-бизнес
Рита Дакота замечена на Бали с новым возлюбленным
Певица Маргарита Герасимович, более известная как Дакота, отдыхает на Бали с новым возлюбленным, музыкантом и клипмейкером Федором Белогаем.
Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Экономика
Промпроизводство в России по итогам 2019 года выросло на 2,4%
Промышленное производство в России по итогам 2019 года выросло по сравнению с 2018 годом на 2,4%, говорится в материалах Росстата.
Политика
Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх
Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Политика
Песков рассказал, почему Путин и Зеленский не встретились в Израиле
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Гаджеты
Компания Intel отчиталась за четвертый квартал и весь 2019 год
Компания Intel подвела итоги четвертого квартала 2019 года и всего года в целом.
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что когда дело касается защиты окружающей среды, то зачастую трудно найти правильные решения проблем.
Гаджеты
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов
Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Общество
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.