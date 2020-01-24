Общество

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. По словам политика, Москва предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли именно ради этого.
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Лукашенко обвинил РФ в использовании налогового маневра для давления на Белоруссию

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Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

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Компания Intel отчиталась за четвертый квартал и весь 2019 год

Компания Intel подвела итоги четвертого квартала 2019 года и всего года в целом.
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Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
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Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
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