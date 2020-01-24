Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию через нефтяную сферу

Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в Telegram-канале «Пул Первого». Зачем Россия это делает, все должны догадаться сами, уверен Лукашенко.
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Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию через нефтяную сферу

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