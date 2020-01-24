Общество
Московский КомсомолецЛукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию через нефтяную сферу
Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в Telegram-канале «Пул Первого». Зачем Россия это делает, все должны догадаться сами, уверен Лукашенко.
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Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
Лидеру по итогам первого дня Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Происшествия
При землетрясении в Турции пострадали два человека
Футбол
ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
Здоровье
На Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус
Три случая подозрения на коронавирус зарегистрированы на Украине, два из них не подтвердились.
Происшествия
Хоккеист хабаровского «Амура» Максим Кондратьев хочет вернуться на лед
Шоу-бизнес
45-летняя Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Актриса Екатерина Волкова в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», которая выходит на НТВ, рассказала о своей личной жизни и смертельной болезни.
Футбол
Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями сталкивается в повседневной жизни.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек
Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Политика
СМИ Израиля прокомментировали выступление Путина в Иерусалиме
Выступление президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме в преддверии проведения Всемирного форума памяти Холокоста вызвало большой интерес в СМИ Израиля.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Политика
Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Политика
Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину
Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Политика
«Медуза»: два региона получили от Кремля рекомендации по явке на голосование по поправкам в Конституцию
Власти Калужской и Тверской областей получили рекомендации по явке на голосовании по поправкам в Конституцию.
Здоровье
Онкологи предлагают вакцинировать россиянок от рака шейки матки
По прогнозу онкологов Минздрава РФ, в ближайшие десять лет в России почти в два раза увеличится заболеваемость раком шейки матки.
Культура
В Москве открывается выставка «Непокоренные» памяти жертв Холокоста
Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.
Шоу-бизнес
Поклонники перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой
Поклонники в Instagram перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой. Ради поиска образа телеведущая примерила белокурый парик.
Политика
Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным
В МЧС республики отметили, что ключи вручали начальнику городской пожарной части, который давно знаком с Игнатьевым, часто с ним встречался, в том числе на спортивных мероприятиях, и не воспринял его жест негативно.