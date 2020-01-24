Энергетика
Lenta.ruЛукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых, сообщает БЕЛТА.
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Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссия в газовом вопросе
Московский Комсомолецвчера в 09:15
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