Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых, сообщает БЕЛТА.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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