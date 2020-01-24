Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruЛукашенко пожаловался, что Москва «кинула» Минск с ценами на газ

Белорусский лидер сообщил, что российская сторона забыла об этом обещании. «Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены», - заявил Лукашенко. Об этом сообщила его пресс-служба.
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Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу

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На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
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Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
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«Медуза»: два региона получили от Кремля рекомендации по явке на голосование по поправкам в Конституцию

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В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
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24 января в Москве состоится торжественная церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел».
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ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче

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Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
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В Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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