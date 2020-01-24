Общество
RuNews24.ruЛукашенко пожаловался, что Москва «кинула» Минск с ценами на газ
Белорусский лидер сообщил, что российская сторона забыла об этом обещании. «Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены», - заявил Лукашенко. Об этом сообщила его пресс-служба.
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Футбол
Василий Уткин: Вопрос переизбрания главы РПЛ на пять лет не может быть вопросом получасового голосования
Ранее стало известно, что РФС признал неправомерным досрочное переизбрание на пост главы РПЛ Сергея Прядкина.
Политика
В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 января.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюань в матче за шахматную корону
Россиянка Александра Горячкина в сражении за звание чемпионки мира по шахматам на тай-брейке проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Общество
ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Общество
Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении президентские поправки в Конституцию
Депутаты в первом чтении одобрили проект поправок в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте нижней палаты.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
«Медуза»: два региона получили от Кремля рекомендации по явке на голосование по поправкам в Конституцию
Власти Калужской и Тверской областей получили рекомендации по явке на голосовании по поправкам в Конституцию.
Общество
Минкомсвязи составило список интернет-сервисов с бесплатным доступом
Минкомсвязи России составило список сервисов, доступ к которым могут сделать бесплатным для граждан.
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала новые фото с детьми от трёх мужей
Климова воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей и умудряется успевать провести с ними время, гастролировать со спектаклями и сниматься в кино.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Общество
Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое
Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Кино
Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» пройдет без ведущих
24 января в Москве состоится торжественная церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел».
Футбол
ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
Происшествия
В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек
Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР
Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.
Армия и оружие
В Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии
Каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит, сообщил 24 января журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.