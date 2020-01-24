Белорусский лидер сообщил, что российская сторона забыла об этом обещании. «Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены», - заявил Лукашенко. Об этом сообщила его пресс-служба.

Лукашенко пожаловался, что Москва «кинула» Минск с ценами на газ

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Общество Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.

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