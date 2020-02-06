Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъ05:06
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Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Авто
Цены и комплектации нового Kia Seltos официально объявлены
Напомним, премьера нового Kia Seltos состоялась в июне 2019 года.
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Политика
Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки
Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Шоу-бизнес
Лобода показала фото с подросшей дочерью Тильдой
Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась с поклонниками снимком младшей дочери Тильды.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Здоровье
Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара
Татьяна Бочарова отмечает, что переизбыток сахара приводит к вымыванию витаминов группы B (что чревато депрессией и плохим настроением) и кальция.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Хоккей
Сегодня сборная России сыграет с Финляндией на Евротуре
Сегодня в Хельсинки сборная России в выставочной игре третьего этапа Евротура сыграет против Финляндии.
Спорт
Солдатова опровергла попытку суицида
Общество
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Происшествия
В Москве завели уголовное дело о поджоге в здании суда
Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Транспорт
Трассу М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области
Более сотни километров трассы М-4 "Дон" закрыто в Ростовской области для пассажирского транспорта из-за метели и наледи.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Ялте человека смыло в штормящее море
Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Энергетика
Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса
Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 000 баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки уханьского коронавируса, рассказал Bloomberg один из участников заседания.
Общество
На Первом канале рассказали о возможной связи Трампа с коронавирусом
Первый канал выпустил сюжет, который рассказывает о возможной связи президента США Дональда Трампа с «уханьским» коронавирусом.
Интернет
Mail.ru тестирует рекламу поверх изображений в сети
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
Политика
Во время «случайной» встречи Путина с народом на крыше дежурил снайпер
Во время визита в Череповец Владимир Путин якобы случайно остановил кортеж ради встречи с замерзающими людьми, которые ждали его на улице.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым
Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.