Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Чего добивается Лукашенко обвинениями в адрес России

Rambler News Service10:58

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Известия04:18

Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

ТАСС06:31

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

РБК05:53

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

РИА Новости04:59

Белоруссия недосчиталась российской нефти

Lenta.ru04:42

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по нефти

Газета.Ru08:43
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Экономика

Россия стала второй по дешевизне бензина среди европейских стран

Россия со стоимостью бензина в 45,8 рублей за литр занимает второе место в Европе по дешевизне топлива.
Псковское агентство информации 03 февраля в 14:34
Политика

СМИ назвали вероятного кандидата на пост вице-спикера Госдумы

Курировавший сельское хозяйство вице-премьер правительства Дмитрия Медведева Алексей Гордеев займет пост вице-спикера Госдумы.
БИЗНЕС Online 15:36
Политика

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Общество

Посол Польши рассказал о причинах сноса памятников советским воинам

Власти Польши сносят памятники советским воинам, поскольку на них присутствуют «запрещенные символы» - серп и молот, а также красная звезда.
Ридус 16:18
Происшествия

В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения

В Кисловодске у 46-летней женщины забрали ее малолетнюю дочь, которая была сильно истощена и весила в два раза меньше нормы.
Российская газета 11:22
Происшествия

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Lenta.ru 16:21
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Российская газета 16:33
Наука

Ученые разработали уникальные материалы для ДНК-диагностики

Anonsens 04 февраля в 15:54
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Авто

Новый кроссовер Kia Sonet официально представили

Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Автоновости дня вчера в 02:07
Политика

Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

С авиабазы Хмеймим в Сирии вылетел самолет с российскими детьми.
РБК 16:14
Технологии

Сколково просит 27 млрд на создание 6G

РЖД-Партнер 03:22
Здоровье

Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru 09:57
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге

Газета.Ru 16:11
Экономика

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
РБК 16:00
Культура

Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке

Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Газета.Ru 15:51
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru 05:54
Культура

Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран

Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.
Обозреватель Врн 04 февраля в 11:03
Политика

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
РБК 12:35
Общество

Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости 09:57
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия 14:30
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Шоу-бизнес

Дочь Успенской тайно покинула Россию

Дочь певицы Любови Успенской покинула Россию после публичного скандала со звездной мамой.
Московский Комсомолец 14:25
Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Общество

Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие

В России завершились испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

В России успешно завершились государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв».
Профиль вчера в 07:05
Наука

Борясь с инфекцией, мозг связывается с эмбриональным иммунитетом

У развивающегося эмбриона иммунитет заключается в том, что у клеток есть «врожденная» способность к реакции на заболевания, но эти клетки нуждаются в сигналах, которые дает мозг и помогает определить нужное место.
ToDay News Ufa 04:14
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