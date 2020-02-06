Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

РБК05:53

Лукашенко: В январе Москва поставила Минску 500 тыс. т нефти вместо 2 млн

REGNUM04:59

Лукашенко заявил о невыполнении Россией обязательств по поставке нефти

РИА Новости04:59

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обещаний

URA.Ru05:45

Белоруссия недосчиталась российской нефти

Lenta.ru04:42

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставкам нефти

Rambler News Service04:28

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Известия04:18
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Происшествия

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

Российская газета 02:47
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

Шутку Первого канала о происхождении коронавируса приняли за правду

Гипотеза телеведущего была шуткой, однако многие приняли его слова за правду. Запись выпуска доступна на сайте Первого канала.
Lenta.ru 05:59
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Вести.Ru 06:17
Политика

Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных

Едва счетная комиссия озвучила результаты голосования, оказалось, что все проголосовавшие депутаты отдали свои голоса за Владимира Ильиных, теперь уже бывший первый замглавы города сразу занял место мэра.
Orenday.ru 02:38
Происшествия

Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина

Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
RT на русском 06:36
Здоровье

Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю

Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Эхо Москвы 05:03
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК 05:37
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Общество

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

РБК 06:25
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия

В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом

Новые Известия вчера в 06:39
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Энергетика

Глава OMV назвал факторы снижения цен на газ в Европе

В отчете OMV за 2019 год говорится, что в 2020 году компания ожидает снижения средней цены реализованного газа по сравнению с предыдущим годом.
ТАСС 06:01
Культура

Настя Рыбка снимется в реалити-шоу

Программа снималась на Филиппинах. Об участии в шоу сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала «ТВ-3».
Рамблер 03:18
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде

RT на русском 05:51
Армия и оружие

Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Политика Сегодня 04 февраля в 20:39
Авто

Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
Автоновости дня вчера в 02:51
Происшествия

Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика

RT на русском 05:30
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России 05:32
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
Политика

Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Московский Комсомолец 05:10
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Транспорт

В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка

В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Известия 06:51
Футбол

«Тамбов» усилится украинским защитником

Речь идет об Александре Каплиенко.
Bookmaker-ratings.ru 02:33
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Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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