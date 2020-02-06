Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Чего добивается Лукашенко обвинениями в адрес России

Rambler News Service10:58

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по нефти

Газета.Ru08:43

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Известия04:18

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

РБК05:53

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

РИА Новости04:59

Белоруссия недосчиталась российской нефти

Lenta.ru04:42

Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

ТАСС06:31
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте

Интерфакс 05:42
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Авто

Audi Q5 получил дизельный мотор в России

Немецкая компания Audi начала прием заказов в России на новую модификацию кроссовера Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным двигателем.
Автоновости дня вчера в 04:25
Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Происшествия

В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку

В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Вести.Ru 10:50
Футбол

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Чемпионат 04:28
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАСС 09:53
Шоу-бизнес

Милла Йовович впервые показала новорожденную дочь

Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.
Super.ru 04 февраля в 04:19
Происшествия

Россиян не вывезут с «зараженного» лайнера до окончания карантина

Японцы не разрешат досрочно вывезти российских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося до 19 февраля на карантине из-за коронавируса нового типа.
Вести.Ru 08:05
Киберспорт

Metro Exodus выйдет в Steam в феврале

Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 для Epic Games Store. Ровно через год она станет доступной в Steam. 13 шикарных динамических тем для PS4.
Cyber.sports.ru 11:50
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
BFM.ru 09:23
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
Общество

Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

Согласно закону, сотрудники полиции обязаны будут сообщать родным о задержании гражданина, о месте его нахождения и о причинении ему телесных повреждений, если при задержании пришлось использовать силу.
Вести.Ru 09:54
Происшествия

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
РИА Новости 07:13
Футбол

Гвардиола прокомментировал возможный уход Месси из «Барселоны»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из "Барселоны", сообщает Manchester Evening News.
Газета.Ru 11:27
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru вчера в 12:25
Происшествия

В Ялте человека смыло в штормящее море

Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Российская газета 06:47
Армия и оружие

Варшава купила американские F-35 без оружия

Польша купила у Соединенных Штатов истребители F-35 на общую сумму в 4,6 миллиарда долларов.
Телеканал 360° вчера в 10:58
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском 08:03
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

Известия вчера в 14:17
Происшествия

Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство

Мособлсуд приговорил брата бывшего владельца Черкизовского рынка Рафика Исмаилова к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
РБК 10:41
Происшествия

Су-24 в последние секунды избежал катастрофы

В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
Lenta.ru 08:43
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