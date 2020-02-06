Экономика
ИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу после попытки суицида. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Политика
Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир шоу НТВ "Звезды сошлись".
Авто
Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов
Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов Год назад чиновники уже объявляли конкурс на поставку машин, но им понадобился еще транспорт.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Армия и оружие
Огневая мощь танка «Армата» превосходит все аналоги, заявили на УВЗ
Разработка новой пушки для перспективного российского танка Т-14 "Армата" уже завершена, рассказал РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") — предприятия-разработчика боевой машины.
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Космос
Астрономы нашли галактику, существовавшую 12 миллиардов лет назад
Издание Planet Today сообщает, что галактика существовала уже 12 миллиардов лет назад.
Происшествия
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии: два человека погибли
Железнодорожная авария произошла на севере Италии - скоростной поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли два человека, еще 30 ранены, пишет РИА Новости.
Здоровье
На деснах итальянки выросли волосы
Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
Политика
В Чувашии ещё один министр отправлен в отставку
Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство в отставку.
Политика
Депутаты «Слуги народа» согласились голосовать за закон о земле
Фракция «Слуга народа» в Верховной раде в полном составе согласилась проголосовать за закон о земле.
Политика
Польша отказалась от российского угля
Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
Здоровье
У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса
"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
Технологии
Alphabet создала сервис для распознавания фотошопа на снимках
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Общество
Ургант отчитал автора шутки о космонавтах
Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Происшествия
На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой
Полиция проверяет факт жестокого обращения с собакой, взятой из приюта в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы УМВД области.
Спорт
Брянского лыжника Большунова поздравили с победой в Кубке мира
Норвежец Йоханнес Клебо досрочно поздравил своего главного соперника, брянского лыжника Александра Большунова, с победой в Кубке мира.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.