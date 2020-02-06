Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по поставкам нефти

Газета.Ru04:59

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставкам нефти

Rambler News Service04:28

Белоруссия недосчиталась российской нефти

Lenta.ru04:42

Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

Piter.tv04:41

Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

ТАСС04:33

Лукашенко: В январе Москва поставила Минску 500 тыс. т нефти вместо 2 млн

REGNUM04:59

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Известия04:18
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Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском вчера в 19:55
Армия и оружие

Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео

В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Вечерняя Москва вчера в 07:56
Автоспорт

«Уильямс» запустил двигатель на болиде 2020 года

Команда «Уильямс» выпустила видеоролик с первым символическим запуском двигателя на болиде 2020 года.
Sports.ru 04:39
Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК 04:43
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

Интерфакс 00:29
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Гаджеты

Samsung Galaxy M31 получит камеру на 64 Мп

Тизер Samsung Galaxy M31 имеет слоган «Мега монстр». Компания раскрывает, что смартфон получит основную камеру на 64 Мп.
Ридус вчера в 10:58
Общество

Ростовская область приостановила автобусное сообщение с Украиной

В Ростовской области из-за сложных погодных условий и плохой видимости ограничено международное автобусное сообщение с Украиной.
REGNUM 03:50
Происшествия

Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула

В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 10:46
Происшествия

Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:12
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Двухлетняя российская девочка спряталась от мороза в гараже и умерла

Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Lenta.ru 04:55
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство

Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Свободная Пресса 00:28
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Экономика

В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.
REGNUM 05:14
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 04 февраля в 14:38
Экономика

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
РБК 05:15
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru вчера в 17:09
Общество

Ургант отчитал автора шутки о космонавтах

Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Газета.Ru 04:56
Футбол

«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» полузащитника Иванова

Хавбек «Зенита» Сергей Иванов продолжит выступать в «Крыльях Советов».
Нева Спорт 05:18
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Шоу-бизнес

65-летняя жена Гогена Солнцева перед пересадкой матки бросила пить

Live24 вчера в 02:46
Политика

Польша отказалась от российского угля

Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
REGNUM 05:10
Политика

Сивохо обвинил депутатов Рады в саботаже политики Зеленского

Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо обвинил депутатов Рады в том, что они саботируют политику президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 05:10
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Политика

Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке

Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:56
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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