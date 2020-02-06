Экономика
ИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Автоспорт
«Уильямс» запустил двигатель на болиде 2020 года
Команда «Уильямс» выпустила видеоролик с первым символическим запуском двигателя на болиде 2020 года.
Спорт
Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида
Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Гаджеты
Samsung Galaxy M31 получит камеру на 64 Мп
Тизер Samsung Galaxy M31 имеет слоган «Мега монстр». Компания раскрывает, что смартфон получит основную камеру на 64 Мп.
Общество
Ростовская область приостановила автобусное сообщение с Украиной
В Ростовской области из-за сложных погодных условий и плохой видимости ограничено международное автобусное сообщение с Украиной.
Происшествия
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула
В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.
Происшествия
Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Происшествия
Двухлетняя российская девочка спряталась от мороза в гараже и умерла
Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Экономика
В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
Общество
Ургант отчитал автора шутки о космонавтах
Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Футбол
«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» полузащитника Иванова
Хавбек «Зенита» Сергей Иванов продолжит выступать в «Крыльях Советов».
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева перед пересадкой матки бросила пить
Политика
Польша отказалась от российского угля
Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
Политика
Сивохо обвинил депутатов Рады в саботаже политики Зеленского
Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо обвинил депутатов Рады в том, что они саботируют политику президента страны Владимира Зеленского.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Политика
Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке
Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.