Общество
ИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъ05:06
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Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Единоборства
«Я — романтик. Выпил, подрался, в тюрьму!» Емельяненко ответил Исмаилову
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову, с которым сразится 3 апреля.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Политика
В Раде произошла потасовка между депутатами
Экономика
В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Экономика
Сдача кредита: в продуктовом магазине можно будет взять заем
Общая выгода В 2020 году Сбербанк первым среди российских кредитных организаций планирует запустить сервис по оформлению страховки, выдаче потребительских займов и выпуску новых банковских карт на кассах магазинов в сельской местности.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Футбол
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Общество
В Москве зафиксировали резкое снижение атмосферного давления
В Москве в ночь на 6 февраля зафиксировали резкое снижение атмосферного давления. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Происшествия
За взятку задержали чиновницу Калининского района Петербурга
Как сообщает ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленобласти и Главное следственное управление СК РФ по северной столице, начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений подозревают в получении взятки.
Здоровье
Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю
Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Здоровье
Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара
Ваша норма сахара Если вы не считаете нужным отказываться от сахара полностью, учтите, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считает: взрослому человеку без ущерба для здоровья можно съесть 25 граммов сахара в день.
Авто
Mazda запатентовала новые мотор и «автомат»
Компания Mazda начала движение в сторону премиума: японцы оформили патент на шестицилиндровый бензиновый двигатель и автоматическую коробку передач с восемью ступенями.
Шоу-бизнес
Роман с подругой дочери приписали продюсеру Илье Бачурину
49-летний продюсер сам спровоцировал слухи о своем романе с 21-летней девушкой.
Политика
ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.