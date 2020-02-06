Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа
).
Коммерсантъ05:06

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Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Коммерсантъ05:06

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по поставкам нефти

Газета.Ru04:59

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

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Lenta.ru04:42

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ТАСС04:33

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставкам нефти

Rambler News Service04:28

Лукашенко: В январе Москва поставила Минску 500 тыс. т нефти вместо 2 млн

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