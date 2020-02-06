с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Происшествия На МКАД столкнулись восемь автомобилей Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.

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Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Экономика Сдача кредита: в продуктовом магазине можно будет взять заем Общая выгода В 2020 году Сбербанк первым среди российских кредитных организаций планирует запустить сервис по оформлению страховки, выдаче потребительских займов и выпуску новых банковских карт на кассах магазинов в сельской местности.

Футбол «Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы «Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.

Общество В Москве зафиксировали резкое снижение атмосферного давления В Москве в ночь на 6 февраля зафиксировали резкое снижение атмосферного давления. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Происшествия За взятку задержали чиновницу Калининского района Петербурга Как сообщает ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленобласти и Главное следственное управление СК РФ по северной столице, начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений подозревают в получении взятки.

Здоровье Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.

Здоровье Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара Ваша норма сахара Если вы не считаете нужным отказываться от сахара полностью, учтите, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считает: взрослому человеку без ущерба для здоровья можно съесть 25 граммов сахара в день.

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