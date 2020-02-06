Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Культура Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.

Политика В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.

Экономика России предрекли рост цен на жилье В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.

Технологии Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.

Общество Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса, сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор.

Происшествия Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.

Авто Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.