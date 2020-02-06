Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по нефти

Газета.Ru08:43

Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

ТАСС06:31

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставкам нефти

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Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

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Белоруссия недосчиталась российской нефти

Lenta.ru04:42

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

РБК05:53

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Известия04:18
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