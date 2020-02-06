Общество
ИзвестияЛукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Читать в источнике
Оценить321
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Политика
В Верховной Раде пролилась кровь Тимошенко
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Автоспорт
В Haas показали изображения новой машины
Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Политика
В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Экономика
Абсолютно несправедливо: экс-губернатор Левченко подвел итоги пенсионной реформы
Бывший губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко написал статью об итогах пенсионной реформы.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Общество
В Казани из-за свадьбы дочери министра культуры Татарстана закрывали государственный музей
В Казани 2 февраля государственную галерею современного искусства закрыли для посещения, так как там проводила свадьбу дочь министра культуры Татарстана Ирады Аюповой Софья.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Общество
Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах
Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса, сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Армия и оружие
В Народной милиции ДНР рассказали о небоевых потерях ВСУ
За минувшие сутки два боевика ВСУ погибли и три получили ранения в результате небоевых инцидентов, сообщили 6 февраля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Авто
Продажи легковых автомобилей в России выросли в январе
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 102 102 шт.
Общество
Шотландский министр ушел в отставку после переписки с подростком
Шотландский министр Дерек Маккей ушел в отставку после переписки с 16-летним мальчиком, передает The Guardian.