Политика
РБКЛукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
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с чего всё началось
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией»,— сказал господин Лукашенко на совещании (цитата по БелТа).Коммерсантъвчера в 05:06
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Футбол
«Реал» и «Барселона» в один вечер вылетели из кубка Испании
Вчера состоялись матчи 1/4 финала Кубка Испании. Так, «Реал Мадрид» дома принимал «Реал Сосьедад» и, неожиданно, проиграл со счетом 3:4.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Футбол
Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин»
Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Общество
Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Общество
«Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики
До «Шоколадницы» Подгорный был управляющим директором одного из старейших игроков российского мебельного рынка — фабрики «Мария», а также занимался развитием агрохолдинга «Солнечные продукты».
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Общество
Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр
Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
Происшествия
Два человека провалились под лед в Петербурге
Политика
Сенаторов в России предложили назначать пожизненно
«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Глава Пентагона обвинил Россию в «переписывании» мирового порядка
Глава Пентагона Марк Эспер в очередной раз обвинил Россию и Китай в стремлении "переписать международный порядок".
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в ДНР
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Политика
Вылет части российской делегации в Сочи задерживается
Вылет российских журналистов и части делегации в Сочи, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, задерживается из-за погодных условий.
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Здоровье
Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите
Россия на прошлой неделе объявила о выявлении двух случаев заражения новым типом коронавируса, одним из инфицированных оказался 30-летний Вань Юньбинь, в интервью китайской газете "Пэнпай" он рассказал о своем состоянии, как его лечат в Чите, об отношении россиян и попросил сограждан с пониманием относиться к действиям России в этой ситуации.
Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.