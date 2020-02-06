Общество
РБКЛукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
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Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Авто
Созданная в России бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
В России разработана новая бесступенчатая трансмиссия, способная сэкономить до 30% топлива.
Футбол
Лаутаро Мартинес намерен отказать МЮ ради «Барселоны»
Руководству МЮ не удалось договориться о трансфере форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Выпущен «самый мощный смартфон» до 6400 рублей
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Футбол
Семак: возможно, «Зенит» летом вернётся к вопросу с Исламханом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о бывшем полузащитник «Кайрата» Бауыржане Исламхане, который на днях стал футболистом «Аль-Айна» из ОАЭ.
Культура
Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас
Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Общество
Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев согласился с мнением кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
Общество
Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Авто
В России могут исчезнуть дилерские центры
Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
Футбол
Клубы АПЛ могут вернуть прежние сроки летнего трансферного окна
Как сообщает BBC, клубы рассмотрят вопрос возвращения к прежним срокам летнего трансферного окна.
Происшествия
Замглавы Ступина задержали по делу о взятке в 10 млн рублей
По версии следствия, через посредника должностные лица получили от предпринимателей 10 млн рублей, чтобы с их фирмой заключили муниципальный контракт на работы по комплексному благоустройству дворовых территорий округа.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Футбол
Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»
Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Здоровье
В Воронеже мать выносила ребенка вне матки и успешно родила
Кино
Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»
Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
Кино
В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование сирийской границы без Турции
Турецкая сторона не приняла участия в совместном с РФ патрулировании сирийско-турецкой границы, российская военная полиция продолжила патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Технологии
У iPhone 11 Pro запредельный уровень радиочастотного излучения
Уровень радиочастотного излучения iPhone 11 Pro запредельно превышает предельно допустимые параметры, установленные Федеральной комиссией по связи США (FCC).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах
Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.