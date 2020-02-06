Общество
РБКЛукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
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Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
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В Китае по ошибке обнародовали данные с реальным числом погибших от коронавируса
Компания Tencent, осуществляющая свою деятельность в КНР, по ошибке опубликовала реальные данные о числе погибших от коронавируса.
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Политика
Тимошенко сломала микрофон спикера Рады и сорвала заседание
На Украине во время блокирования президиума Верховной рады экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оторвала провода микрофона, установленного для спикера Рады и до крови повредила себе большой палец на руке.
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Технологии
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Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
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Дочь Успенской тайно покинула Россию
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В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения
Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
Футбол
ЦСКА может купить молодого Кака
Бразильский защитник «Крузейро» Карлос де Менезес Жуниор, известный как Кака, может стать футболистом московского ЦСКА.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Музыка
Представлены пять претендентов на «Евровидение» от России
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Здоровье
В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей
В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Баскетбол
«Клипперс» выменяли Маркуса Морриса у «Никс»
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Наука
Мужчины эволюционно приспособились к дракам
Авторы новой работы высказали предположение, что если мужчины в боях склонны делать удары руками, то в ходе эволюции у них должны были сформироваться более сильные мышцы, связанные с этим действием.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратится в лифтбек
Новый Volkswagen Polo предложат в 4 вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.