Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Экономика В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.

Политика Тимошенко сломала микрофон спикера Рады и сорвала заседание На Украине во время блокирования президиума Верховной рады экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оторвала провода микрофона, установленного для спикера Рады и до крови повредила себе большой палец на руке.

Общество ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.

Технологии Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Технологии Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.

Футбол ЦСКА может купить молодого Кака Бразильский защитник «Крузейро» Карлос де Менезес Жуниор, известный как Кака, может стать футболистом московского ЦСКА.

Происшествия В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Здоровье В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.

Культура Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в город Саракиб В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.