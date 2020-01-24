с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».

Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Политика Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку применения закона о СМИ Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре организовать проверку правоприменения федерального закона о средствах массовой информации, сообщается на сайте главы государства.

Здоровье Онколог назвал первые признаки рака кожи Как сообщает ToDay News Ufa, онкологи рассказали, на что обратить внимание, чтобы выявить рак кожи на ранней стадии: Незаживающие ранки на теле.

Космос Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году Основатель компании — производителя космической техники SpaceX миллиардер Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек, передает РБК.

Шоу-бизнес Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Общество Познер поделился взглядом на Россию со стороны Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Гаджеты Samsung запустит аналог AirDrop Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Общество Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".

Общество Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.

Политика Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси» Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.