Политика
Infox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
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«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.REGNUMвчера в 06:50
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Лукашенко назвал причину конфликта Белоруссии и России в нефтегазовой сфере
Rambler News Serviceвчера в 06:44
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