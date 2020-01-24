Политика

Infox.ruInfox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
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«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА
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Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

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Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

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Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

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Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

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Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре организовать проверку правоприменения федерального закона о средствах массовой информации, сообщается на сайте главы государства.
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Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
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Космос

Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель компании — производителя космической техники SpaceX миллиардер Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек, передает РБК.
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В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
Uznayvse.ru 04:31
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Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
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Шоу-бизнес

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Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
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Гаджеты

Samsung запустит аналог AirDrop

Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
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Общество

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Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
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Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

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Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
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Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса

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Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров

Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
Российская газета 09:28
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
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Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

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Российские космонавты начали на МКС эксперимент «Терминатор»

Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
Актуальные Новости 23 января в 12:42
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Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
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Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
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Армия и оружие

Су-34 сможет обнаружить невидимые цели

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Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном.
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Гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован»

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Победой сборной Франции завершился сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в Словении.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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