Политика
News.ruЛукашенко сообщил о причинах разногласий с РФ по нефти
Причина разногласий и конфликта между Москвой и Минском по поводу нефти заключается в том, что российская сторона запросила за сырьё цену выше мировой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ
Газета.Ruвчера в 07:00
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Кремлю очередные переговоры по нефти
Эхо Москвывчера в 07:30
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Происшествия
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
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Смертельный китайский вирус разрушил планы девушки из Владивостока
Смертельный китайский коронавирус, который стал причиной паники во всем мире, разрушил планы молодой девушки из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
На проспекте Победы Audi на «зебре» насмерть сбил 11-летнюю девочку
В Калининграде Audi 80 насмерть сбил 11-летнюю девочку, второго пешехода на скорой увезли в больницу.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Политика
Зеленский заявил о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе необходимо вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Футбол
Воспитанник «Нижнего Новгорода» стал игроком «Вильярреала»
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о сделке с «Ювентусом» по обмену футболистами.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Спорт
Россия и Украина могут совместно провести чемпионат Европы по гандболу
Сразу после конгресса Европейской федерации гандбола (EHF), во время которого определялись хозяева ЧЕ-2024, глава ФГР Сергей Шишкарёв обнародовал информацию, согласно которой российская сторона провела переговоры с коллегами из Украины по поводу проведения совместного чемпионата Европы в 2026 году.
Авто
В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации автомобилей
В других случаях закон о 10 днях сохраняется. И еще одно положение закона – код номера автомобиля теперь привязан к региону регистрации.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Происшествия
В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков
Космос
Ученые обнаружили кислород в атмосфере древней звезды
Группа ученых из Калифорнийского университета обнаружила кислород в составе атмосферы древней звезды.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа.
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Политика
Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ организовать мониторинг применения федерального закона о средствах массовой информации.