Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой. Об этом 24 января сообщило агентство БелТА.
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«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА
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Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

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