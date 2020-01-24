Экономика
ИзвестияЛукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой. Об этом 24 января сообщило агентство БелТА.
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с чего всё началось
«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.REGNUMвчера в 06:50
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Лукашенко назвал причину конфликта Белоруссии и России в нефтегазовой сфере
Rambler News Serviceвчера в 06:44
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