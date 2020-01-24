с чего всё началось

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой. Об этом 24 января сообщило агентство БелТА.

Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Политика Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Общество Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых» Mastercard создает сервис самостоятельно, поэтому к нему смогут присоединиться все желающие банки, сказал один из собеседников РБК, уточнив, что платформу планируется запустить до конца 2020 года.

Общество Познер поделился взглядом на Россию со стороны Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Гаджеты Dr.Web обнаружил неудаляемый Android-вирус В Dr. Web затрудняются сказать, какое количество устройств заражено вирусом Android.Xiny.5260, но было отмечено, что в зоне риска находится около 25% пользователей Android-смартфонов.

Гаджеты Samsung запустит аналог AirDrop Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.

Политика Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.

Армия и оружие В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24 Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Политика Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси» Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.