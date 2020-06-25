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Лукашенко заявил о вмешательстве России и Польши в белорусские выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве России и Польши в белорусские выборы.В источнике
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Лукашенко обсудит с Путиным «вмешательство» России в белорусские выборы

Lenta.ru06:04

Лукашенко обеспокоен «жуткими фейками» о выборах

Вести.Ru07:45

Лукашенко осудил рост фейковых новостей накануне выборов

Российская газета07:13

Лукашенко заговорил о вмешательстве России в выборы в Белоруссии. Но обошелся без доказательств

Телеканал 360°07:09

Лукашенко заявил о вмешательстве в выборы из России и Польши

Дождь06:29

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в выборы главы страны

Эхо Москвы08:05

Лукашенко: идет вмешательство извне в наши выборы и внутренние дела

Газета.Ru06:01
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Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru11:21
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Компания Audi разорвала контракт с Собчак

Дочь коммуниста считает, что скрытый подтекст протестов в Америке это борьба с богатыми Немецкая компания Audi разорвала контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак в связи с ее неоднократными расистскими постами в социальных сетях.
Inc-news.ru02:13
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Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, что ее домогался экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ru11:57

С 1 июля в России введут три новых правила для автомобилистов

Если правительство РФ примет поправки, то с 1 июля в Россию нельзя будет ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи и пассажирские автобусы с правым рулем.
AvtoVolgograda.ruвчера в 02:13
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Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника

Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новостивчера в 08:50
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК05:33
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