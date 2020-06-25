Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии. В начале июня он заявил, что российские олигархи пытаются повлиять на президентские выборы в республике.

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

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