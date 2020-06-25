Политика

КомпанияКомпанияЛукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии. В начале июня он заявил, что российские олигархи пытаются повлиять на президентские выборы в республике.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в выборы главы страны

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Лукашенко назвал сведения о швейцарских счетах его сына «жутким фейком»

Взгляд.ру07:58

Лукашенко обсудит с Путиным «вмешательство» России в белорусские выборы

Lenta.ru06:04

Лукашенко заговорил о вмешательстве России в выборы в Белоруссии. Но обошелся без доказательств

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Лукашенко заявил о вмешательстве в выборы из России и Польши

Дождь06:29

Лукашенко осудил рост фейковых новостей накануне выборов

Российская газета07:13

Лукашенко: идет вмешательство извне в наши выборы и внутренние дела

Газета.Ru06:01
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Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Известия 15:51
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Происшествия

Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
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Общество

В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:00
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
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Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru вчера в 11:19
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
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Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
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Шоу-бизнес

Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

WomanHit.ru 08:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
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Происшествия

В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности

Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
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Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Политика

США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне

Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт 08:25
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Футбол

Львов не будет принимать финал Кубка Украины. Матч может состояться в Харькове

Финал Кубка Украины не состоится во Львове, как планировалось ранее. Организаторы снова поменяют место проведения решающего матча.
Bookmaker-ratings.ru 15:47
Экономика

В Хабаровском крае повысят тарифы на коммунальные услуги

Хабаровск, 25 июня 2020, 09:57 — REGNUM В Хабаровском крае с 1 июля изменится плата за коммунальные услуги.
REGNUM 02:57
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Происшествия

Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 23 июня в 16:16
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
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Космос

Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

РИА Новости 23 июня в 04:59
Общество

Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги

Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
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Как депрессия связана с ожирением

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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой

25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец 04:19
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Армия и оружие

Клинцевич раскрыл детали подготовки к параду Победы в Москве

ФАН вчера в 02:53
Политика

В контактной группе начался диалог по закону о статусе Донбасса

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на состоявшейся в четверг видеоконференции впервые начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.
ТАСС 14:47
Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

Газета.Ru 14:29
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Общество

В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок

Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM 13:30
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