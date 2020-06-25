Политика
КомпанияЛукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии
Лукашенко добавил, что «кукловоды», вмешивающиеся в дела Белоруссии находятся «с одной, и с другой стороны». Он отметил, что они используют самые современные технологии для вмешательства в выборы и внутренние дела страны.
Читать в источнике
Оценить744
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Общество
Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию
Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 12:05
Игры
В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X
В июньских пометках к девкиту консоли следующего поколения от Microsoft были обнаружены упоминания Xbox Series S наряду с Xbox Series X. Об этом сообщил портал Wccftech.
CyberSport.ru вчера в 23:42
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети
RuNews24.ru вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус
Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Народные новости 08:10
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Гаджеты
Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне
Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве.
Live24 06:32
Здоровье
Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru 12:38
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Футбол
Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА
CT news вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru вчера в 22:58
Политика
США готовят новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.
Интерфакс вчера в 16:59
Футбол
Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»
Sports.ru 11:28
Авто
Ferrari привезет большой пакет обновлений на третью гонку сезона
Ожидалось, что на Гран При Австрии Скудерия привезет новый аэродинамический пакет и вторую версию мотора, которая должна быть мощнее предыдущей как минимум на 15 л.с. Но в Маранелло заявили, что приоритетом для них сейчас является понимание работы машины.
Autosport.com.ru 11:28
Политика
Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК.
РБК 08:51
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Авто
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
Общество
В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:32
Общество
В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе
С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
Известия 13:26
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Футбол
«Крылья Советов» предлагали 1,2 млн долларов Оби Микелу
Источник добавляет, что самарская сторона предлагала французскому футболисту заработную плату в размере 1,2 млн долларов за один год.
ГЛАС.RU 10:39