Лукашенко добавил, что «кукловоды», вмешивающиеся в дела Белоруссии находятся «с одной, и с другой стороны». Он отметил, что они используют самые современные технологии для вмешательства в выборы и внутренние дела страны.

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Энергетика ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.

Игры В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X В июньских пометках к девкиту консоли следующего поколения от Microsoft были обнаружены упоминания Xbox Series S наряду с Xbox Series X. Об этом сообщил портал Wccftech.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,9K

Гаджеты Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве. 66

Здоровье Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. 2

Общество ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 47

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,2K

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 570

Общество В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы. 337

Политика США готовят новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний. 2

Авто Ferrari привезет большой пакет обновлений на третью гонку сезона Ожидалось, что на Гран При Австрии Скудерия привезет новый аэродинамический пакет и вторую версию мотора, которая должна быть мощнее предыдущей как минимум на 15 л.с. Но в Маранелло заявили, что приоритетом для них сейчас является понимание работы машины.

Политика Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК. 1,9K

Общество В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона. 5

Общество В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра. 46