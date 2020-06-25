Политика

КомпанияКомпанияЛукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Лукашенко добавил, что «кукловоды», вмешивающиеся в дела Белоруссии находятся «с одной, и с другой стороны». Он отметил, что они используют самые современные технологии для вмешательства в выборы и внутренние дела страны.
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Лукашенко назвал сведения о швейцарских счетах его сына «жутким фейком»

Взгляд.ру07:58

Лукашенко осудил рост фейковых новостей накануне выборов

Российская газета07:13

Лукашенко обвинил Бабича и «Незыгаря» во вмешательстве в белорусские выборы

REGNUM06:34

Лукашенко заговорил о вмешательстве России в выборы в Белоруссии. Но обошелся без доказательств

Телеканал 360°07:09

Лукашенко заявил о вмешательстве в выборы из России и Польши

Дождь06:29

Лукашенко обсудит с Путиным «вмешательство» России в белорусские выборы

Lenta.ru06:04

Лукашенко: идет вмешательство извне в наши выборы и внутренние дела

Газета.Ru06:01
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Общество

Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
747
Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Общество

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 12:05
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Игры

В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X

В июньских пометках к девкиту консоли следующего поколения от Microsoft были обнаружены упоминания Xbox Series S наряду с Xbox Series X. Об этом сообщил портал Wccftech.
CyberSport.ru вчера в 23:42
Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

РИА Новости 12:15
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Кино

Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети

RuNews24.ru вчера в 03:31
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Шоу-бизнес

Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус

Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Народные новости 08:10
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
1,5K
Гаджеты

Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне

Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве.
Live24 06:32
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Здоровье

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru 12:38
2
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
47
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,2K
Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

CT news вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru вчера в 22:58
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Политика

США готовят новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.
Интерфакс вчера в 16:59
2
Футбол

Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»

Sports.ru 11:28
Авто

Ferrari привезет большой пакет обновлений на третью гонку сезона

Ожидалось, что на Гран При Австрии Скудерия привезет новый аэродинамический пакет и вторую версию мотора, которая должна быть мощнее предыдущей как минимум на 15 л.с. Но в Маранелло заявили, что приоритетом для них сейчас является понимание работы машины.
Autosport.com.ru 11:28
Политика

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК.
РБК 08:51
1,9K
Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
31
Авто

«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
16
Общество

В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу

Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:32
5
Общество

В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе

С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
Известия 13:26
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Авто

«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
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Футбол

«Крылья Советов» предлагали 1,2 млн долларов Оби Микелу

Источник добавляет, что самарская сторона предлагала французскому футболисту заработную плату в размере 1,2 млн долларов за один год.
ГЛАС.RU 10:39
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