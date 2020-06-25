Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии. В начале июня он заявил, что российские олигархи пытаются повлиять на президентские выборы в республике.

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

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Происшествия Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград. 17

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,3K