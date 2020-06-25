Политика

КомпанияКомпанияЛукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии. В начале июня он заявил, что российские олигархи пытаются повлиять на президентские выборы в республике.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в выборы главы страны

Эхо Москвы08:05

Лукашенко осудил рост фейковых новостей накануне выборов

Российская газета07:13

Лукашенко: идет вмешательство извне в наши выборы и внутренние дела

Газета.Ru06:01

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши во внутренние дела Беларуси

Дождь07:17

Лукашенко обсудит с Путиным «вмешательство» России в белорусские выборы

Lenta.ru06:04

Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»

РБК06:02

Лукашенко заговорил о вмешательстве России в выборы в Белоруссии. Но обошелся без доказательств

Телеканал 360°07:09
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Общество

Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада

Газета.Ru 09:39
5,1K
Политика

Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину

"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС 08:03
Политика

Избирком аннулировал все бюллетени в урне из-за голосования Лобкова

Мосизбирком признал недействительными все избирательные бюллетени в урне, которую опустил свой бюллетень журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков.
Компания 14:16
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Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
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Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
22
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
11
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о раскаянии отца

Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади 8 июня.
Говорит Москва 11:43
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Политика

Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона.
RT на русском 13:45
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Экономика

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 12:08
Политика

Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
Вести.Ru 14:25
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Политика

США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России

Госсекретарь США Майк Помпео упрекнул Германию в недооценке военной угрозы со стороны России.
Lenta.ru 14:16
8
Футбол

Бывший форвард ЦСКА рассказал, как в клубе выдавали зарплату в пакетах

РИА Новости 05:46
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
2,1K
Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
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Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, кто был инициатором их развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что они вместе с Гариком Харламовым не принимали участие в шоу Comment Out, ведущий которого ранее заявил, что развод пары — это розыгрыш, ставший частью программы. при этом Асмус отметил, что именно она стала инициатором развода.
Телеканал 360° 14:28
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Политика

В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова

Зампред ЦИК добавил, что не смог переговорить с Лобковым, но публикацию журналиста назвал «очень правильной», заверив, что по ней будут приняты меры.
РБК 06:56
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Политика

В МИД России ответили на слова премьера Латвии о «советской оккупации»

Как рассказали дипломаты, Кариньш ранее в интервью Латвийскому телевидению заявил, что латыши «прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев», поскольку во времена «советской оккупации» тоже подвергались дискриминации.
RT на русском 14:01
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Происшествия

Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Общество

В Краснодарском крае с 27 июня возобновится автобусное сообщение

ИА Красная Весна 07:45
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Происшествия

Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
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Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

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Общество

Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил родителей пока воздержаться от отправления детей в детские сады в Москве.
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