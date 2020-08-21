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Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают». Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский». По его словам, Белоруссии «готовили эту вот заварушку».В источнике
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Комсомольская правда

Лукашенко про Тихановскую: «Это же я ее вывез в Литву. Но ее там опутали и окутали»

Комсомольская правда10:05
РБК

Лукашенко обвинил США в протестах в Белоруссии

РБК08:37
RT на русском

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

RT на русском06:58
Интерфакс

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

Интерфакс08:32
Lenta.ru

Лукашенко заявил о желающих «отсечь» Гродно от Белоруссии

Lenta.ru09:18
Национальная служба новостей

Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу

Национальная служба новостей07:07
РИА Новости

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

РИА Новости09:35
КП - Беларусь

Лукашенко о политситуации в Беларуси: Заварушку планируют и направляют США

КП - Беларусь07:24

ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР

ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР Семь человек были арестованы Пресненским райсудом Москвы в рамках расследования уголовного дела о попытке похищения прапорщика спецназа Министерства государственной безопасности ДНР Романа Волянюка.
Коммерсантъвчера в 15:55

На территории стадиона «Ахмат Арена» совершён обряд жертвоприношения

На территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвящённый приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — сообщили в Instagram стадиона.
News.ru09:35
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На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М»

Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии заказного убийства главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершенного в 2017 году.
Коммерсантъ10:26