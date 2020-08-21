Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают». Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский». По его словам, Белоруссии «готовили эту вот заварушку».