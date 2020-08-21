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Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают». Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский». По его словам, Белоруссии «готовили эту вот заварушку».В источнике
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РБК

Лукашенко обвинил США в протестах в Белоруссии

РБК08:37
Интерфакс

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

Интерфакс08:32
Национальная служба новостей

Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу

Национальная служба новостей07:07
Комсомольская правда

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Комсомольская правда07:18
РИА Новости

Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России

РИА Новости07:01
RT на русском

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

RT на русском06:58
Lenta.ru

Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии

Lenta.ru06:49
КП - Беларусь

Лукашенко о политситуации в Беларуси: Заварушку планируют и направляют США

КП - Беларусь07:24

Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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