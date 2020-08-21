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Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают». Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский». По его словам, Белоруссии «готовили эту вот заварушку».В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Комсомольская правда07:18
ТАСС

Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в Белоруссии

ТАСС06:43
Эхо Москвы

Александр Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в стране

Эхо Москвы07:08
РИА Новости

Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России

РИА Новости07:01
RT на русском

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

RT на русском06:58
Lenta.ru

Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии

Lenta.ru06:49
Российская газета

Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране «в ближайшее время»

Российская газета07:12
КП - Беларусь

Лукашенко о политситуации в Беларуси: Заварушку планируют и направляют США

КП - Беларусь07:24

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу
Чемпионатвчера в 13:38
2

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Установлен новый рекорд скорости интернета

Стоит отметить, что пиковая скорость, доступная пользователям Японии, достигает 10 Гбит / с. А максимальная скорость американского соединения, разработанного Сетью энергетических наук США, составляет 400 Гбит / с. Ранее сообщалось, что новый клип BTS набрал 36 млн просмотров за несколько часов.
ToDay News Ufa06:39
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русскомвчера в 22:45
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ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР

ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР Семь человек были арестованы Пресненским райсудом Москвы в рамках расследования уголовного дела о попытке похищения прапорщика спецназа Министерства государственной безопасности ДНР Романа Волянюка.
Коммерсантъвчера в 15:55