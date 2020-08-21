Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают». Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский». По его словам, Белоруссии «готовили эту вот заварушку».В источнике
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