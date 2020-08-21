Лукашенко обвинил США в причастности к беспорядкам в Белоруссии
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Александр Лукашенко заявил, что к беспорядкам в Белоруссии причастны Штаты. Он отметил, что волнения «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают», передает RT. Также белорусский президент добавил, что Запад решил «подтянуть» республику против России.В источнике
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