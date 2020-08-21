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Лукашенко обвинил США в причастности к беспорядкам в Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что к беспорядкам в Белоруссии причастны Штаты. Он отметил, что волнения «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают», передает RT. Также белорусский президент добавил, что Запад решил «подтянуть» республику против России.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

RT на русском06:58
РБК

Лукашенко обвинил США в протестах в Белоруссии

РБК08:37
РИА Новости

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

РИА Новости09:35
Интерфакс

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

Интерфакс08:32
Национальная служба новостей

Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу

Национальная служба новостей07:07
Комсомольская правда

Лукашенко про Тихановскую: «Это же я ее вывез в Литву. Но ее там опутали и окутали»

Комсомольская правда10:05
Lenta.ru

Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии

Lenta.ru06:49
КП - Беларусь

Лукашенко о политситуации в Беларуси: Заварушку планируют и направляют США

КП - Беларусь07:24

ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru12:06
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Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъ10:44
4

В Петербурге в июне в 31 раз увеличилось число внебольничных пневмоний

В докладе отмечается, что, по предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 июля 2020 года составила 5,384 млн человек, с начала года она уменьшилась на 13,8 тысяч или 0,3%. Напомним, что в мае число внебольничных пневмоний, по данным того же Петростата, выросло в 10 раз к прошлому году.
Фонтанка.Ру13:24
5

Ограничение подачи воды в Крыму не затронет туристов

Как ранее сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов, с 24 августа в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнется поэтапное введение графика подачи воды из-за дефицита в трех водохранилищах.
Известиявчера в 15:54
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