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Невские Новости

Лукашенко обвинил США в причастности к беспорядкам в Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что к беспорядкам в Белоруссии причастны Штаты. Он отметил, что волнения «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают», передает RT. Также белорусский президент добавил, что Запад решил «подтянуть» республику против России.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Лукашенко про Тихановскую: «Это же я ее вывез в Литву. Но ее там опутали и окутали»

Комсомольская правда10:05
РБК

Лукашенко обвинил США в протестах в Белоруссии

РБК08:37
Lenta.ru

Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии

Lenta.ru06:49
Интерфакс

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

Интерфакс08:32
Национальная служба новостей

Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу

Национальная служба новостей07:07
RT на русском

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

RT на русском06:58
РИА Новости

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

РИА Новости09:35
КП - Беларусь

Лукашенко о политситуации в Беларуси: Заварушку планируют и направляют США

КП - Беларусь07:24

В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным

Вылет из Омска самолёта Bombardier Challenger 604, на котором могут транспортировать в немецкую клинику находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили РИА Новости в справочной службе омского аэропорта.
РИА Новости12:08

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей

Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев.
РИА Новости10:42