Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Смотрите также
ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
В центре Москвы пешеход выстрелил в водителя и скрылся
В Москве задержаны еще четыре пикетчика в поддержку Навального
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму РФ
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
По факту взрыва в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело
Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице
Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу Ефремова
Белорусская оппозиция просит рабочих продолжать забастовки
Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией
В Анталье убили лидера преступного мира Азербайджана
Омские врачи окончательно исключили отравление Навального
Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»
В России запустят онлайн-платформу по аренде жилья
В ВС Белоруссии подана жалоба от Тихановской на решение ЦИК по выборам
Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после отравления
Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту
Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в стране в ближайшие дни
Лукашенко: пять правительств в изгнании действуют против Белоруссии
Лукашенко заявил о нежелании вводить военное положение в стране
Врачи разрешили перевезти Навального в Германию
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Беспорядками в Белоруссии руководят из США, которым подыгрывают европейцы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости. По словам Лукашенко, под Варшавой создан специальный центр.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко про Тихановскую: «Это же я ее вывез в Литву. Но ее там опутали и окутали»
Комсомольская правда10:05
Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу
Национальная служба новостей07:07