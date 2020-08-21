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KM.ru
KM.ru

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Беспорядками в Белоруссии руководят из США, которым подыгрывают европейцы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости. По словам Лукашенко, под Варшавой создан специальный центр.В источнике
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Комсомольская правда

Лукашенко про Тихановскую: «Это же я ее вывез в Литву. Но ее там опутали и окутали»

Комсомольская правда10:05
РБК

Лукашенко обвинил США в протестах в Белоруссии

РБК08:37
RT на русском

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

RT на русском06:58
Интерфакс

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

Интерфакс08:32
Национальная служба новостей

Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу

Национальная служба новостей07:07
РИА Новости

Лукашенко обвинил США в организации «заварушки» в Белоруссии

РИА Новости09:35
Lenta.ru

Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии

Lenta.ru06:49
КП - Беларусь

Лукашенко о политситуации в Беларуси: Заварушку планируют и направляют США

КП - Беларусь07:24

ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека гибель четырех человек во время протестов, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов
Газета.Ru14:40

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41
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Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Экономика сегоднявчера в 06:43
10

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
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GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.comвчера в 06:54
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В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости14:32
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