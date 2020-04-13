Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
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Лукашенко выразил недовольство тем, как в РФ освещают борьбу с коронавирусом в Белоруссии

ТАСС11:13

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

РИА Новости12:48

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

News.ru11:13

Лукашенко заявил, что российские СМИ дают гадкую информацию о Белоруссии

Газета.Ru13:04

Лукашенко разгневался на российские СМИ из-за освещения эпидемии в Белоруссии

Московский Комсомолец10:49

Лукашенко: Зачем российские СМИ делают белорусов дураками?

Росбалт09:55

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Lenta.ru09:50
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 13:53, Ашберн

Лукашенко упрекнул российские СМИ: «Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней…»

КП - Беларусь11:38
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Общество

Испания и Италия начали смягчать карантинный режим

Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.
РБК 11:32
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Здоровье

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
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Общество

Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
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Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

В МИД РФ сообщение Госдепартамента без указания имени Гагарина назвали дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды.
Инфорос 07:22
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Общество

Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд

Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:02
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
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Наука

В Японии нашли препарат, блокирующий размножение коронавируса

Препарат эффективно останавливает размножение SARS-CoV-2 даже в малых дозах.
RuNews24.ru 01:13
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини

Актриса Анна Хилькевич сумела самостоятельно сделать эпиляцию интимной зоны.
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Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
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Авто

Haval анонсировал продажи внедорожника Haval H5

Марка Haval сообщила о подготовке к началу продаж рамного внедорожника Haval H5. Автомобиль собирают на заводе компании в Тульской области.
110km.ru 11 апреля в 03:19
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Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
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Экономика

Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.
РБК 10:09
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
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Общество

В Псковской области запретили посещение парков, храмов и кладбищ

Запрещено посещение стадионов, открытых спортплощадок (за исключением проведения спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами индивидуальных тренировок на свежем воздухе; сквозного прохода граждан через указанные объекты).
Псковская Лента Новостей 11:01
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Здоровье

В больницы Екатеринбурга и области для борьбы с коронавирусом отправят дополнительный персонал

Часть командировок у екатеринбургских врачей будет в пределах города, то есть персонал перераспределят по лечебным учреждениям.
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжает ценовую войну

Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
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Общество

Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге

"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
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Футбол

«Тоттенхэм» может продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.
Sports.ru вчера в 00:40
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Общество

В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию

Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
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Гаджеты

LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном

Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы. Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла.
NewInform вчера в 10:21
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко может вернуться в «Авангард»

Татар-информ 12:10
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина не включила своих дочерей в завещание

Артистка честно заявила, что дочерей в завещание она не включила, но якобы по их же просьбе.
Городовой 07:53
5
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
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Шоу-бизнес

Канделаки оправдалась перед Собчак за фотошоп груди

Телеведущая Тина Канделаки оправдалась перед своей коллегой Ксенией Собчак после того, как выложила в социальных свое фото без обработки.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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