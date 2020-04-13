Коронавирус
Lenta.ruЛукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
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Лукашенко разгневался на российские СМИ из-за освещения эпидемии в Белоруссии
Московский Комсомолец10:49
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Испания и Италия начали смягчать карантинный режим
Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.
РБК 11:32
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
В МИД РФ сообщение Госдепартамента без указания имени Гагарина назвали дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды.
Инфорос 07:22
Общество
Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд
Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:02
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Наука
В Японии нашли препарат, блокирующий размножение коронавируса
Препарат эффективно останавливает размножение SARS-CoV-2 даже в малых дозах.
RuNews24.ru 01:13
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини
Актриса Анна Хилькевич сумела самостоятельно сделать эпиляцию интимной зоны.
Woman.ru 07:02
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Авто
Haval анонсировал продажи внедорожника Haval H5
Марка Haval сообщила о подготовке к началу продаж рамного внедорожника Haval H5. Автомобиль собирают на заводе компании в Тульской области.
110km.ru 11 апреля в 03:19
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Экономика
Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса
Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.
РБК 10:09
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
Общество
В Псковской области запретили посещение парков, храмов и кладбищ
Запрещено посещение стадионов, открытых спортплощадок (за исключением проведения спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами индивидуальных тренировок на свежем воздухе; сквозного прохода граждан через указанные объекты).
Псковская Лента Новостей 11:01
Здоровье
В больницы Екатеринбурга и области для борьбы с коронавирусом отправят дополнительный персонал
Часть командировок у екатеринбургских врачей будет в пределах города, то есть персонал перераспределят по лечебным учреждениям.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:46
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Общество
Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге
"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.
Sports.ru вчера в 00:40
Общество
В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию
Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
Гаджеты
LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном
Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы. Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла.
NewInform вчера в 10:21
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко может вернуться в «Авангард»
Татар-информ 12:10
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина не включила своих дочерей в завещание
Артистка честно заявила, что дочерей в завещание она не включила, но якобы по их же просьбе.
Городовой 07:53
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Шоу-бизнес
Канделаки оправдалась перед Собчак за фотошоп груди
Телеведущая Тина Канделаки оправдалась перед своей коллегой Ксенией Собчак после того, как выложила в социальных свое фото без обработки.
Московский Комсомолец 08:23