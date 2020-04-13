Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.

Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,1K

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК. 1,2K

Экономика Приток иностранных инвестиций в Россию остановился Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд. 73

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Политика Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики В МИД РФ сообщение Госдепартамента без указания имени Гагарина назвали дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды. 836

Общество Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 45

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,9K

Авто Haval анонсировал продажи внедорожника Haval H5 Марка Haval сообщила о подготовке к началу продаж рамного внедорожника Haval H5. Автомобиль собирают на заводе компании в Тульской области. 43

Экономика Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. 72

Экономика Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду. 1

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении. 133

Здоровье В больницы Екатеринбурга и области для борьбы с коронавирусом отправят дополнительный персонал Часть командировок у екатеринбургских врачей будет в пределах города, то есть персонал перераспределят по лечебным учреждениям.

Общество Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге "По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении. 2

Общество В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию. 8

Гаджеты LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы. Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла. 5