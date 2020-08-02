Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа

Ридус 13

По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан". Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться на свой пост в шестой раз.