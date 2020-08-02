Политика
Газета.RuЛукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан". Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться на свой пост в шестой раз.
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Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит. Лукашенко этой возможности людей лишает.
— Валерий Цепкало, белорусский политикРидус 13:39
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