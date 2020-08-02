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Известия

Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана» в Белоруссии

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало заявил, что нынешний президент республики Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам, сообщает «РИА Новости» 2 августа.В источнике
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Известия

Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана» в Белоруссии

Известия13:55
Московский Комсомолец

Лукашенко обвинили в провоцировании в Белоруссии «майдана»

Московский Комсомолец13:11
News.ru

Цепкало обвинил Лукашенко в провоцировании Майдана в Белоруссии

News.ru13:47
Ридус

Цепкало обвинил Лукашенко в провоцировании «белорусского майдана»

Ридус13:39
Life.ru

Лукашенко заподозрили в провоцировании «майдана»

Life.ru13:33
Телеканал 360°

Цепкало обвинил Лукашенко в провоцировании Майдана

Телеканал 360°13:52
РИА Новости

Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана» в Белоруссии

РИА Новости12:57

Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру08:03
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Фургал пожаловался на отсутствие информации

Арестованный бывши губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признался посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что сложнее всего в СИЗО "Лефортово" ему дается изоляция и отсутствие информации.
Вести.Ru13:59
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