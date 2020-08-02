Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна

Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.