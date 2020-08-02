Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана» в Белоруссии
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Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало заявил, что нынешний президент республики Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам, сообщает «РИА Новости» 2 августа.В источнике
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