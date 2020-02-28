Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился ростом цен на молоко в стране. Выступая на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии, Лукашенко выразил серьезное недовольство тем, что цены на продукты питания за январь 2020 года выросли больше чем на 1%.

Лукашенко объяснил идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

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