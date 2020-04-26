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Политика В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил невозможность переноса выходных 1-5 мая из-за режима самоизоляции. 1

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