Коронавирус

News.ruNews.ruЛукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов

Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.
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Лукашенко заявил об отсутствии пользы в карантине

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Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов

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«Нас не изолируешь»: Лукашенко выступил против карантина

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ТАСС15:27

Лукашенко объяснил, почему отказался от ограничений из-за COVID-19

Московский Комсомолец16:15
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
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Общество

Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
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Шоу-бизнес

Марата Башарова призывают лишить звания заслуженного артиста

Uznayvse.ru 18:49
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Происшествия

Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
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Наука

Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:05
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
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Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Спорт

Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в четвертом туре онлайн-супертурнира

Матч ТВ 24 апреля в 14:00
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Футбол

Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
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Общество

В Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

ТАСС 17:41
5
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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Гаджеты

Новые часы Samsung Galaxy Watch получат 8 ГБ памяти

Предполагается, что следующие умные часы Samsung Galaxy Watch будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked, посвященном презентации линейки смартфонов Galaxy Note 20, которое пройдет в августе этого года.
iXBT.com 17:05
Армия и оружие

Минобороны завершит строительство шести медцентров до конца недели

Уже до конца недели Минобороны РФ рассчитывает завершить строительство и сдать в эксплуатацию сразу шесть современных медцентров.
РЕН ТВ 22:00
Футбол

Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru 13:14
Здоровье

Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске

КП - Иркутск 08:16
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
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Культура

Лариса Долина рассказала, чем россияне отличаются от американцев

РИА Новости 21:27
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Экономика

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
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Армия и оружие

Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новости 22:22
Общество

Зоопаркам и госархивам разрешили работать в Приангарье

Работать и не попасть на штраф могут госархивы и организации по охране исторических мест и памятников культуры.
EastRussia 20:28
Общество

В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском 21:11
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Футбол

ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны

В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.
Soccer.ru 15:36
Политика

Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении

Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 03:58
Политика

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону

Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
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Здоровье

Врач объяснил, как правильно побороть похмелье

Врач-токсиколог Алексей Водовозов перечислил напитки, которые безопасно пить при похмелье и эффективно улучшают состояние.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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