Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему 9 августа во время проведения выборов на территории страны были проблемы с доступом к Сети. Глава республики утверждает, что это не его инициатива, интернет блокируют из-за границы.