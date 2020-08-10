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CT news
CT news

Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему 9 августа во время проведения выборов на территории страны были проблемы с доступом к Сети. Глава республики утверждает, что это не его инициатива, интернет блокируют из-за границы.В источнике
С чего всё началось
Как передаёт
 БелТА, в беседе с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко сообщил, что Интернет отключают «из-за границы» с целью «вызвать недовольство у населения».
News.ru06:47
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы

РБК09:34
РИА Новости

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы

РИА Новости07:08
Lenta.ru

Лукашенко обвинил заграницу в отключении интернета в Белоруссии

Lenta.ru06:58
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключили из-за рубежа

Газета.Ru06:50
Коммерсантъ

Лукашенко отрицает отключение интернета властями

Коммерсантъ06:49
RT на русском

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы

RT на русском06:37
ТАСС

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают «из-за границы»

ТАСС06:36
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы

КП - Беларусь07:34

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
RT на русском01:27
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В центре Минска начались столкновения демонстрантов с полицией

Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска, по всему городу проходят задержания, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Газета.Ru14:22
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10:24
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
RT на русском14:33

Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд

Суммарная стоимость 100 ультрапремиальных квартир Москвы в июле превысила $1 млрд или более 73 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд руб. Об этом говорится в индексе Prime Central Moscow TOP-100 Index, подготовленном международной брокерской компанией Savills.
РБК06:39
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